Похудевший Алекс Родригез поборется за сердце Дженнифер Лопес

Лос-Анджелес, 30 апреля. Бывший американский профессиональный бейсболист, игрок третьей базы Алекс Родригез на намерен так просто расставаться с певицей Дженнифер Лопес.

В середине апреля Дженнифер Лопес официально заявила журналистам, что разрывает отношения с Алексом Родригезом. Звезда сцены считает, что им лучше остаться друзьями, а не идти под венец. Однако западные таблоиды утверждают, что спортсмен не согласен с экс-возлюбленной. Родригез еще поборется за сердце Лопес.

Первым шагом на пути к своей цели бейсболист сделал похудение. Он продемонстрировал поклонникам в Instagram, как преобразился за последнее время. Родригез пошутил, что просто «отложил чипсы» и жирную еду, ходил в тренажерный зал. Регулярные занятия спортом помогли ему вернуть прежнюю форму.

Подписчики экс-возлюбленного Лопес уверены, что теперь у него намного больше шансов обратить на себя внимание артистки. Несмотря на то, что у Родригеза нет отбоя от поклонниц, богатый спортсмен хочет видеть рядом с собой только красотку Дженнифер.

Ранее папарацци сделали фото поп-дивы на пути в музыкальную студию в Лос-Анджелесе. Журналисты заметили, что после разрыва с Алексом звезда словно помолодела.