Сборная России проиграла Швейцарии в первом матче Еврочелленджа

Цюрих, 30 апреля. Хоккеисты сборной России уступили команде Швейцарии в первом матче Еврочелленджа. Игра прошла в городе Биль на «Тиссо-Арене» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Швейцарцы забросили первую шайбу на 17-й минуте. Отличился Джейсон Фухс. Россиянин Евгений Тимкин сравнял счет на 29-й минуте. В последней десятиминутке игроки сборной Швейцарии Кристоф Берчи и Инти Пестони точными бросками в ворота россиян принесли своей команде победу.

Матчи Еврочелленджа проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Зрителей на хоккейные матчи не пустят. Премьер-министр Латвии объяснил это сложной эпидемиологической обстановкой в стране.