Актриса Екатерина Климова поразила поклонников смелым образом с ботфортами

Москва, 30 апреля. Актриса Екатерина Климова пришла на премьеру фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» в смелом образе. Знаменитость вышла на красную ковровую дорожку в ботфортах и мини-юбке.

Кадры, снятые на светском мероприятии, Климова опубликовала на своей странице в Instagram. Актриса показала видео, на котором она позирует перед фотографами.

«Я знала, что это будет смешно, но не настолько», — поделилась эмоциями от комедии 43-летняя знаменитость.

Климова поздравила всю команду, работавшую над фильмом. Поклонники актрисы, пораженные ее внешним видом, оставили под видео с премьеры множество комплиментов, пишет «Вечерняя Москва».

«Как всегда утонченная, элегантная, обворожительно прекрасная. Бесспорно, фигура обалденная»; «Замечательно выглядите сейчас! Красивая и стильная, любуемся вами!»; «Как говорили в моей юности, девушка с обложки. Это о вас»; «Красивая какая!» — написали восхищенные комментаторы.

Екатерина Климова ранее посетила 43-й Московский международный кинофестиваль. На мероприятии она рассказала корреспонденту ФАН, где и с кем лучше всего смотреть кино.