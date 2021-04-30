Командующий главным парадом Победы в России назвал основную задачу участников шествия

Москва, 30 апреля. Военнослужащие ВС РФ должны были «почувствовать брусчатку Красной площади» перед тем, как участвовать в военном шествии, заявил командующий парадом Олег Салюков.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками, эта задача была основной целью ночной репетиции главного парада Победы, который состоится 9 мая в Москве.

«Учитывая, что покрытие на парадной площадке в Алабино и здесь отличается значительно, главной задачей было почувствовать брусчатку Красной площади. Нам это удалось», — подчеркнул Салюков.

Командующий парадом также заявил, что уверен в конечном результате: по его мнению, военнослужащие смогут достойно себя показать во время парада в День Победы.

Ранее в Минобороны сообщали, что на Красной площади состоялась пешая тренировка с экипажами боевых машин.