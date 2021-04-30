Слова фигуристок Баюл и Грищук о Тарасовой возмутили тренера Арутюняна

Москва, 30 апреля. Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян в эфире YouTube-шоу Василия Конова заявил, что его коллега Татьяна Тарасова достойная восхищения, а не порицания.

Фигуристка Оксана Баюл заявила, что Татьяну Тарасову больше всего заботит собственное материальное благосостояние. К ее словам присоединилась еще одна спортсменка — Оксана Грищук, она назвала тренера «ужасным человеком».

Журналист Василий Конов попросил Рафаэля Арутюняна прокомментировать этот конфликт. Тренер ответил, что Тарасова — легенда советского и российского фигурного катания. Он был возмущен словами Баюл и Грищук.

«Когда я слышу эти грязные разговоры, то прямо не могу. Имейте совесть! Почему они тогда молчали, а сейчас начинают нести грязь. Разве так можно? Считаю, что это безобразие», — сказал экс-фигурист.

Арутюнян уверен, что спортсменкам будет стыдно за свои слова, когда они сами постареют. Критику в адрес Тарасовой он расценивает как попытку Баюл и Грищук «пропиариться». Тренер призвал «по-человечески» относиться к людям.

Ранее бездетная Тарасова показала, с кем делит жилплощадь в Москве. В ее квартире обитает очаровательный питомец — пудель по кличке Шурик.