Бойцы Каспийской флотилии приняли участие в «Диктанте Победы»

Махачкала, 30 апреля. Бойцы Каспийской флотилии приняли участие в масштабной международной патриотической акции «Диктант Победы» и проверили свои познания на тему истории Великой Отечественной войны.

В диктанте приняли участие 300 офицеров, сержантов и матросов. Его провели в форме тестирования, которое состояло из 25 вопросов о памятных событиях ВОВ. Варианты ответа нужно было давать лично, без посторонней помощи и материалов из книг и Интернета. Моряки смогут узнать насколько успешно они справились с тестом на сайте диктантпобеды.рф, где позже опубликуют итоги.

Для проведения диктанта в частях Каспийской флотилии были приняты дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждому участнику акции выдавали индивидуальный пакет бланков.

Ежегодный «Диктант Победы» призван сохранить память об историческом прошлом России. В 2021 году проверить себя на знание событий Великой Отечественной войны решили свыше одного миллиона человек по всему миру.

В «Диктанте Победы» приняли участие не только рядовые военнослужащие, но также и замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.