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В Юрмале согласовали проведение «Бессмертного полка» на десять человек

Общество
В Юрмале согласовали проведение «Бессмертного полка» на десять человек
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Латвийская партия «Новое согласие» получила согласование от Юрмальской городской думы на проведение 9 мая «Бессмертного полка». Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян связался с председателем партии «Новое согласие», координатором «Бессмертного полка» в Латвии (Рига, Юрмала) Янисом Кузинсом, чтобы выяснить детали и маршрут проведения этой акции.

— Янис, расскажи, пожалуйста, о деталях проведения «Бессмертного полка» в Юрмале 9 мая.

— Мы получили согласование на проведение 8 мая в 11:00 митинга на братском кладбище в Булдури у Вечного огня, а 9 мая в 16:00 сможем пройти «Бессмертным полком» в Слоке от автовокзала к братской могиле.

— А есть ли ограничения по количеству людей, которые смогут принять участие в «Бессмертном полку»?

— Да, нам согласовали, что в акции сможет принять участие только десять человек с соблюдением социальной дистанции в два метра.

— А почему согласовали такое минимальное количество участников акции?

— Дело в том, что у нас действует режим ЧП из-за COVID-19. Таковы правила, установленные латвийским кабмином.

— А по акции в Риге есть какие-то вести?

— В Риге мы подали заявку заранее сразу на три пункта в Парке Победы, но, к сожалению, согласования так и не получили. Увы, в Риге акцию проводить запретили.

Ранее в Кремле объяснили, от чего будет зависеть формат проведения акции «Бессмертный полк» в 2021 году.

 

бессмертный полк вадим манукян юрмала
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