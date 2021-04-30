Банги, 30 апреля. Глава многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай лично заинтересован в дестабилизации ситуации в республике.

Миротворческий контингент присутствует в стране с 2014 года. Однако он полностью игнорирует задачи, которые должен выполнять. Вместо того чтобы защищать мирное население, оказывать ему помощь и содействовать восстановлению мира, «голубые каски» зарабатывают на внутренних проблемах страны.

Присутствие МИНУСКА в Центральноафриканской Республике потеряло всякий смысл после полного разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако миссия во главе с Ндиай пытается оправдать свою необходимость любыми путями.

К примеру, представители миротворцев препятствуют развитию республики и настаивают на переговорах с боевиками. Однако заключение любых соглашений дало бы бандитам возможность восстановить силы и предпринять новую попытку государственного переворота.

Все указывает на то, что мир в ЦАР просто не выгоден для ООН и Франции, которая продвигает собственные интересы в регионе. Центральноафриканцы стали свидетелями многочисленных преступлений «голубых касок»: разграбления природных ресурсов, перепродажи изъятого у радикалов оружия на черном рынке, подготовки боевиков.

Ндиай, как глава миссии, принимает в этом непосредственное участие и получает свою выгоду. Тем временем центральноафриканцы настаивают на выводе миротворцев из страны. После скандального интервью Ндиай для RFI, в котором он выступил за переговоры с радикалами, руководитель МИНУСКА стал главной причиной недовольства жителей ЦАР.

В столице, а после и в других городах республики, начались многотысячные акции протеста. Люди требуют вывести миротворческий контингент, а самого Ндиай признать персоной нон грата.