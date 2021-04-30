Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Болгарией и Сербией

Москва, 30 апреля. Два контрольных матча сыграет молодежная сборная России в июне этого года.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что летом молодежная сборная страны проведет товарищеские матчи против Болгарии и Сербии. Встречи состоятся в Софии 3 и 6 июня соответственно. В болгарской столице будет проходить учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России.

В марте подопечные Михаила Галактионова не смогли пройти в плей-офф чемпионата Европы. Россияне заняли третье место в своей группе и завершили выступление на турнире.

Ранее полузащитник сборной России Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией. Футболист был изолирован от команды «Монако».