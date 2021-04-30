В Перми задержали следователя МВД за получение взятки в 1,2 млн рублей

Пермь, 30 апреля. Представители регионального управления ФСБ задержали сотрудника следственной части ГСУ ГУ МВД по краю. Его подозревают в получении крупной взятки.

По имеющимся данным, задержанный работает в подразделении, где занимаются расследованиями связанных с ДТП преступлениями. Следователя задержали сразу после получения от местного адвоката «вознаграждения» в размере около 1,2 млн рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, в обмен на деньги недобросовестный правоохранитель должен был оградить гражданина от уголовной ответственности. Полицейского уволили из органов, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. В ближайшее время СК примет процессуальное решение по делу.

Еще одно коррупционное преступление произошло в Удмуртии. Бывший замминистра культуры получил девять лет колонии за крупный «откат», сообщал ФАН.