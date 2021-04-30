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Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба

Общество
Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Некоторым людям следует с осторожностью подходить к употреблению белого хлеба или вовсе отказаться от него, предупреждают нутрициологи.

Прежде всего, речь идет о тех, у кого повышено артериальное давление. Дополнительно поднять его способен всего один кусок такого хлеба в день, поэтому при наличии данной проблемы продукт лучше исключить из рациона.

Белый хлеб, как и другая выпечка, может привести к ожирению. По этой причине от него стоит отказаться тем, кто склонен к полноте, обращают внимание специалисты.

Больным сахарным диабетом белый хлеб не советуют из-за содержания рафинированных сахаров, пишет «Медиапоток». Также его не рекомендуют и тем, кого беспокоят спазмы в желудке и сыпь, поскольку эти симптомы могут указывать на непереносимость глютена.

Врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что от содержащих глютен продуктов лучше отказаться и тем, у кого нет непереносимости, поскольку этот особый растительный белок, особенно в больших количествах, несет организму больше вреда, чем пользы.

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