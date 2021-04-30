Опубликованы кадры работы российских саперов в Карабахе

Степанакерт, 30 апреля. Российские саперы продолжают разминирование территории Нагорно-Карабахской республики (НКР) и уничтожают обнаруженные боеприпасы со строгим соблюдением мер безопасности.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», публикуя съемку работы российских саперов из числа миротворческого контингента, развернутого в НКР.

Военнослужащие обезвреживают от мин и снарядов сельскохозяйственные угодья в Аскеранском районе и вывозят все взрывоопасные предметы на полигон Баллыджа для их контролируемой утилизации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил деятельность российских миротворцев в НКР.