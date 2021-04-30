Диетолог предостерегла от резкого выхода из поста

Москва, 30 апреля. Резкий переход к привычному режиму питания после долгого поста может негативно сказаться на здоровье, предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко.

Великий пост и мясопустная неделя занимают почти два месяца, за это время организм человека привыкает к легкой пище. Многие с нетерпением жду Пасхи, чтобы отведать яйца, куличи и другие угощения, однако такая еда может нанести вред желудку.

Придерживавшимся поста людям не стоит есть более трех яиц в Пасху. Порции мяса и рыбы для таких православных первое время не должны превышать 150–200 грамм. Тяжелые блюда лучше всего готовить на пару или в духовке, предложила Денисенко в комментарии KP.RU.

Отказавшимся соблюдать Великий пост людям необходимо причаститься на Пасху, посоветовала богослов Стефан Домусчи. Священнослужитель готовы провести обряд очищения для людей, которые не меняли режим питания из-за проблем со здоровьем.