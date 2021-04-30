Стоимость нефти может взлететь выше 74 долларов в 2021 году

Москва, 30 апреля. Нефтяные котировки могут значительно увеличиться до конца текущего года. С января черное золото уже поднялось в цене на 30%, достигнув докризисных показателей.

Спрос на энергоносители растет на фоне восстановления мировой экономики от коронавирусных шоков, вызывая рост котировок. Рынок подтолкнуло вверх в том числе итогами президентских выборов в США и успехом вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости.

«Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи», — говорится в статье.

К тому же накопленные запасы сырья за время пандемии практически исчерпаны. Все это позволяет прогнозировать дальнейшее удорожание нефти. Ранее Goldman Sachs предсказывал стоимость Brent в 65 долларов на четвертый квартал, однако она уже поднялась выше этой отметки. По данным Citigroup, на фоне роста спроса мировые запасы топлива будут падать на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В итоге нефть марки Brent подорожает до 74 долларов за баррель или выше, заявляет автор статьи.

Объединенный технический комитет ОПЕК+ не поменял свой прогноз мирового спроса на черное золото в 2021 году. Данное решение было принято вопреки беспокойствам в связи со всплеском COVID-19.