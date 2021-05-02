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Топ-5 лучших военных фильмов ко Дню Победы

Общество
Топ-5 лучших военных фильмов ко Дню Победы
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Пятый месяц года у каждого жителя России ассоциируется с главным праздником — Днем Победы. С каждым днем мы все дальше от тех страшных событий, но благодаря кинематографу можем узнать об ужасах войны и героических поступках наших дедов. 

ФАН собрал топ-5 современных военных фильмов российского кинематографа.

Собибор (2018)

В сюжет фильма легла история мужества заключенных Собибора. Это лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал он с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В лагере было убито около 250 тысяч евреев.

Благодаря лейтенанту Красной армии Александру Печерскому заключенным удалось организовать восстание и сбежать. Около 400 узников смогли забрать оружие, прорвать заграждение и убежать в лес.

Актер Константин Хабенский стал режиссером картины и сыграл в фильме главную роль. В «Собиборе» показана вся подлинная жестокость фашизма, которая ужасает зрителя.

Топ-5 лучший военных фильмов к празднику Дню Победы
Кадр из фильма «Собибор»  / 

Ржев (2019)

Фильм снят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Февраль 1942 года. Ржевская битва. После нескольких месяцев кровопролитных боев от Красной армии остается треть состава. Несмотря на это, солдатам удается отстоять село Овсянниково. Измотанные бойцы остаются ждать подкрепления, но из штаба приходит приказ удерживать деревню любой ценой, что означает смертный приговор.

Это глубокая, тяжелая и волнующая до мурашек картина, которая не оставит зрителя равнодушным.

Топ-5 лучший военных фильмов к празднику Дню Победы
Кадр из фильма «Ржев»  / 

Т-34 (2019)

Фильм основан на реальной истории 1941 года. Выпускник военного училища Николай Ивушкин вынужден взять на себя единственный уцелевший танк и вступить в неравное противостояние с немецкой танковой ротой, которая приближается к Москве. Молодой человек идет на бой с опытным танковым командиром Клаусом Ягером. Кажется, что у советского солдата нет шансов, но Ивушкин выходит победителем. Через три года судьба готовит ему еще один нелегкий удар.

Операторская работа над фильмом поражает четкостью деталей, а игра молодых актеров заставляет окунуться в те жесточайшие дни.

Топ-5 лучший военных фильмов к празднику Дню Победы
Кадр из фильма «Т-34»  / 

Калашников (2020)

Каждому россиянину известна фамилия — Калашников, но не все знают, с чего начинался путь молодого парня Михаила, который смог создать легендарный автомат АК-47. На самом деле 28-летний изобретатель-самоучка прошел тернистый путь перед тем, как осуществить свою мечту.

После того, как Калашников получил тяжелое ранение под Брянском, он не смог вернуться обратно на фронт. Находясь в госпитале, он сделал первые чертежи оружия, которое вскоре принесло ему мировую славу.

Картина заставляет зрителей переживать и смеяться вместе с главным героем и показывает всю настырность молодого парня, который смог создать автомат-легенду.

Топ-5 лучший военных фильмов к празднику Дню Победы
Кадр из фильма «Калашников»  / 

Спасти Ленинград (2019)

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные — сын капитана курсант-артиллерист Костя и дочь врага народа Настя — по Ладожскому озеру вместе покидают блокадный Ленинград на барже. Капитан судна соглашается взять на борт полторы тысячи человек, что вдвое больше, чем положено. Ночью судно попадает в шторм и терпит крушение, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.

Фильм основан на реальных событиях, положивших начало великой Дороге жизни.

Топ-5 лучший военных фильмов к празднику Дню Победы
Кадр из фильма «Спасти Ленинград»  / 

Ранее стало известно, что в России хотят компенсировать расходы на создание иностранных фильмов.

собибор военные фильмы спасти ленинград
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