Шереметьев погасит штраф за мошенничество собранными с помощью ФБК донатами



Экс-депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев, которого суд обязал выплатить 2,1 млн рублей компенсации за присвоение бюджетных средств, погасит задолженность донатами, собранными в том числе со сторонников Алексея Навального. Информацию о скором погашении штрафа сообщил его коллега Евгений Ступин, также поддержанный проектом «Умное голосование».



Prt Scr telegram.org / Депутат СТУПИН

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Шереметьев присваивал себе деньги из государственного бюджета Москвы, которые были выделены для выплат премий его помощникам. Депутат переводил деньги на карту своей помощницы, а она возвращала большую часть суммы обратно. В период с октября 2019 года по февраль 2020-го коммунист похитил более 2 млн рублей. В августе мужчину задержали, а в октябре признали виновным в хищении в особо крупных размерах и приговорили к условному сроку на четыре года, обязав компенсировать убыток.

Шереметьев свою вину не признал. Его позиция заключается в том, что экс-помощница Ирина Кузнецова совершила акт мести за увольнение после подозрений в мошеннических действиях.



Структуры Алексея Навального обратили внимание на этот процесс и встали на сторону члена КПРФ. В поддержку коммуниста был создан специальный канал с реквизитами для помощи и хвалебными отзывами о его деятельности на посту депутата. Аналогичная запись была размещена в Telegram-канале ликвидированного московского штаба Навального1 (штабы Навального — структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).



Prt Scr telegram.org / Штаб Навального в Москве

ФБК прямо поспособствовал урегулированию ситуации Олега Шереметьева. Сообщение Ступина в соцсетях подтверждает, что собранные со сторонников Навального пожертвования будут направлены именно на погашение судебной задолженности коммуниста. Это позволяет констатировать, что экс-депутат растратил все похищенные средства и предпочел воспользоваться услугами связанных с Навальным НКО.Ранее стало известно, что глава московского отделения КПРФне вошел в обновленный президиум ЦК КПРФ. СМИ связали это с видеозаписью, где похожий на политика человек озвучивает план по внесению разлада в деятельность компартии.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.