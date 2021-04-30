Видео тренировки воздушной части парада Победы в Петербурге показали в Сети

Санкт-Петербург, 30 апреля. Экипажи авиации Западного военного округа провели очередную тренировку авиачасти парада Победы, который пройдет 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге.

В этот раз в небе над Петербургом можно было увидеть три десятка вертолетов и самолетов. Пилоты отрабатывали уровни равнения, выдержку скорости и дистанции между машинами. Стартовала авиация с аэродромов Петрозаводска и Хотилово, Пушкина и Левашово.

Первым в строю авиатехники можно было увидеть тяжелый Ми-26, за ним следовали многоцелевые Ми-8 и ударные Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Транспортные самолеты шли в воздушном строю после них: это Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Завершили воздушный парад сверхманевренные истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31.

Ранее в Сети были опубликованы кадры тренировки военных перед парадом Победы в Ростове-на-Дону.