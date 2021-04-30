Двух управленцев отправили в СИЗО по делу о взятках в Ярославле

Ярославль, 30 апреля. Суд заключил под стражу замдиректора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» и его коллегу из компании «Центр». Фигуранты подозреваются в получении крупной взятки.

Обвиняемых отправили под стражу минимум до 28 июня 2021 года, сообщает пресс-служба суда. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Из материалов уголовного дела следует, что с февраля по апрель текущего года подозреваемый — заместитель директора муниципального учреждения — получил от представителя коммерческой организации деньги за содействие в беспрепятственной приемке выполненных данной организацией работ. Расследование продолжается.

Бывший начальник управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрий Гончарук попал под следствие из-за взятки в 2,4 млн рублей, сообщал ФАН.