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Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР

Весь мир
Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 30 апреля. Многопрофильная комплексная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) при поддержке Франции организовала в республике диалог с командирами радикальной исламистской группировки.

Во время переговоров, на которых присутствовал советник центральноафриканского лидера Абдолл Хасим, боевиков призвали сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Стоит отметить, что президент Фостен-Арканж Туадера выступает против заключения с вооруженными группировками любых соглашений.

Действия представителей ООН, которые самовольно обещали помиловать радикалов, демонстрируют полное игнорирование любых международных норм. Кроме того, участие во встрече Хасима заставляет усомниться в его политических взглядах и даже свидетельствует о том, что советник занимает противоречащую интересам государства позицию.

Руководитель МИНУСКА Манкер Ндиай фактически пытается легитимировать бандформирования и призывает законные власти ЦАР забыть о попытке экс-президента Франсуа Бозизе устроить государственный переворот накануне президентских выборов. Он настаивает на проведении диалога между правительством и боевиками, что вызывает критику среди населения и высших лиц страны.

Жители африканской страны неоднократно заявляли, что миротворцы не выполняют поставленную перед ними задачу. «Голубые каски» совершают преступления, поддерживают радикалов и зарабатывают на природных богатствах республики. Как сообщают местные СМИ, в переговорах, которые призваны затянуть процесс восстановления мира в Центральноафриканской Республике, заинтересованы французы.

Париж давно продвигал эту идею и только увеличил усилия на фоне работы в стране российских инструкторов, которые прибыли по приглашению Банги и занимаются подготовкой личного состава ВС ЦАР с разрешения Совбеза ООН. Посредством дестабилизации обстановки в республике представители международной организации пытаются оправдать присутствие миротворцев.

Ранее в столице, а после и в других населенных пунктах, начались массовые демонстрации против МИНУСКА. Тысячи людей выходят на улицы с требованием признать главу миссии ООН в ЦАР Манкера Ндиай персоной нон грата и вывести из страны «голубые каски». Уговоры представителя международной организации пойти на диалог с боевиками стали еще более абсурдными после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Все указывает на то, что МИНУСКА, поддерживаемая Францией, пытается обеспечить сохранение хотя бы части побежденных группировок и дать им возможность восстановиться, чтобы вновь погрузить страну в кризис. Только расшатывание обстановки позволит иностранным акторам и дальше вмешиваться во внутренние процессы африканского государства.

оон цар туадера минуска ндиай
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