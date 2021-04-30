Норкин высказался об удивившей россиян и иностранцев квартире Кадышевой

Москва, 30 апреля. Телеведущий Андрей Норкин высказался о квартире певицы Надежды Кадышевой, заявив, что ее элитный интерьер ужасает как россиян, так и иностранцев.

По словам Норкина, отдельные жители западных стран считают россиян «не очень цивилизованными» и «варварообразными» в быту и повседневности. Ведущий признал, что подобные утверждения небезосновательны, и напомнил о принципе «дорого-богато», по которому многие состоятельные россияне обустраивают дома и квартиры.

«Давайте, положа руку на сердце, скажем, что в этом есть наша определенная заслуга. Потому что мы действительно любим показуху», - сказал журналист.

Примером подобного подхода Норкин назвал квартиру солистки «Золотого кольца». Кадышева некоторое время назад удивила соцсети фотографиями своей 120-метровой квартиры в Москве. Дизайном интерьера в ней занимался итальянский специалист, стремившийся, по собственному утверждению, создать произведение искусства.

«Но в соцсетях назвали квартиру Кадышевой эталоном безвкусицы. Пользователи назвали это дешевым китчем. В квартире мешанина из золотой мебели, пестрого паркета, расписных стульев, массивных картин и белоснежных колонн», - сказал Норкин.

Ведущий добавил, что подобное «по-настоящему шокирует и ужасает» живущих в России иностранцев. Норкин показал фрагмент видео американца Дэниела Барнса (Дэнни): блогер признается, что «физически устал смотреть» на такие интерьеры.