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В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
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В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота

Армия
В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Калиниград, 30 апреля. Свыше тысячи бойцов армейского корпуса Балтийского флота вышли на масштабные командно-штабные учения, которые прошли в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), руководство учениями предоставили командиру объединения генерал-майору Андрею Рузинскому. Под его пристальным наблюдением бойцы отработали установку полевых подвижных пунктов управления и слаженность действий, которые координировал штаб.

На полигон при этом вывели свыше тысячи военнослужащих армейского корпуса Балтфлота и 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее СМИ передали, что все участники межвидовых учений, которые 22 апреля прошли в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Весь личный состав Западного военного округа (ЗВО) уже прибыл в родные военные части, за исключением одного воинского эшелона​​​.

калининград балтийский флот штабные учения
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