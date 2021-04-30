Египет вернет из Италии два контрабандных артефакта

Каир, 30 апреля. Два контрабандных артефакта возвращаются в Египет из Италии.

Министерство иностранных дел республики сообщает, что репатриация предметов, имеющих историческую ценность, проходит в рамках проекта по борьбе с преступлениями в области культурного наследия.

Отдел полиции Рима изъял два керамических изделия во время обысков в Генуе. В ходе экспертизы специалистами установлено, что они относятся к греческой и римской эпохам. Небольшая ваза и статуэтка в виде верхней половины женщины незаконно вывезены из Каира в Европу.

Посол Египта в Италии уже получил ценные предметы и готовит их к отправке на историческую родину. Мероприятие проводится в рамках международного соглашения между государствами.

В текущем году Каир также восстановил коллекцию из 5000 артефактов, незаконно вывезенных контрабандой в США. Украшения выставлялись в Музее Библии в Вашингтоне.

Египет работает над возвращением тысяч ценных предметов, которые покинули территорию республики в ходе нелегальных раскопок.

По словам представителя Министерства туризма и древностей, за последние два года Каир успешно репатриировал 5694 артефакта и 21 660 монет из Италии, Чехии, США, ОАЭ, Кувейта, Франции, Кипра, Великобритании и Германии.

Египет намерен ужесточить закон для борьбы с преступлениями в области культурного наследия, в частности, контрабандой. В настоящий момент злоумышленникам грозит тюремный срок до пяти лет и штраф в размере от одного до десяти миллионов евро.