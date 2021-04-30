Завод по переработке сои появится в Башкирии

Уфа, 30 апреля. Новое предприятие по переработке сои планируется возвести на территории особой экономической зоны «Алга». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестором строительства завода станет ишимбайская компания «ЗС Агро Холдинг». Согласно данным, она вложит в предприятие 194,7 миллиона рублей.

Завод по переработке сои займет площадь 5,7 гектара на территории ОЭЗ «Алга». Проектная мощность организации достигнет 60 тонн в сутки, а продукция будет поставляться как в российские регионы, так и в другие страны. Планируется, что комплекс начнет свою деятельность уже в 2023 году. Также он создаст 65 новых рабочих мест, отмечают в пресс-службе правительства Башкирии.

На территории в ОЭЗ ишимбайская «ЗС Агро холдинг» возведет склады, очистные сооружения и цеха для переработки сои. После одобрения проекта инвестиционный комитет предоставил инвестору статус резидента ОЭЗ, что поможет получить компании льготы на налоговые отчисления.

Минэкономразвития РФ представило проект постановления правительства об установлении экспортной пошлины на сою в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Меру планируется ввести с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно.