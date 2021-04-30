Владелец шашлычной в Коми арестован как криминальный лидер

Сыктывкар, 30 апреля. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Гейдара А. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве.

Правоохранители считают, что фигурант позиционировал себя как лидер в криминальной среде Республики Коми. Иными словами, он считался «смотрящим» по Республике Коми. Оперативники получили сведения о том, что арестованный выполнял функции, свойственные преступному авторитету.

Силовики также считают, что обвиняемый требовал с бывшего осужденного более миллиона рублей. Деньги тот якобы получал для нужд «общака».

По словам адвоката, его клиент является обычным бизнесменом, он владеет шашлычной.

В Волгоградской области силовики задержали 60-летнего мужчину. По оперативным данным, его сделали преступным авторитетом на «сходке» за границей. Фигурант потом стал координировать преступную деятельность в регионе, сообщал ФАН.