Топ-5 фильмов с Кирстен Данст

Сегодня, 30 апреля, празднует свое 39-летие одна из самых ярких актрис Голливуда — очаровательная Кирстен Данст, покорившая миллионы сердец поклонников кино по всему миру. Приводим лучшие фильмы Кирстен, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Маленькие женщины

Экранизация знаменитого романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», который был опубликован в далеком 1868 году. История взросления сестер Марч во время Гражданской войны остается актуальной до сих пор. Здесь и первая любовь, и крепкая сестринская дружба, взлеты и падения, надежды и разочарования, а также формирование жизненной позиции и самостоятельная жизнь. На девочек, отец которых ушел на фронт, и на их мать выпадает немало трудностей, но члены семьи продолжают сохранять бодрость духа и поддерживают друг друга во всем.

Кадр из фильма «Улыбка Моны Лизы» /

Улыбка Моны Лизы

Легендарная драма об отчаянной борьбе женщин за свои права с Кирстен Данст и Джулией Робертс в главных ролях. Действие фильма происходит в США в 1953 году. По сюжету преподавательница колледжа, в котором царят патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире, со страстным энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов и оказывает огромное влияние на студенток.

Кадр из фильма «Скрытые фигуры» /

Скрытые фигуры

Биографическая драма, рассказывающая о выдающихся женщинах-математиках, решивших покорить космос. По сюжету команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии. В 2017 году картина «Скрытые фигуры» была выдвинута на престижную кинопремию «Оскар» в трех номинациях: лучший фильм, лучшая женская роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

Кадр из фильма «Интервью с вампиром» /

Интервью с вампиром

Легендарное готическое фэнтези, в котором было задействовано много звездных актеров: Кирстен Данст, Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас и Стивен Ли. В центре сюжета — двухсотлетний вампир, который рассказывает мрачную историю своей жизни. В 1791 году молодой плантатор Луи после смерти красавицы-жены и ребенка решил распрощаться с жизнью, но родился для мрака и обрел вечную жизнь. В 1995 году фильм был номинирован на «Оскар» за лучшие декорации и за лучший оригинальный саундтрек.

Кадр из фильма «Заговор проказниц» /

Заговор проказниц

«Заговор проказниц» — одна из лучших молодежных комедий, рассказывающая о дрянных девушках-школьницах, которые умудряются веселиться и нарушать всевозможные правила в самой строгой школе для девочек, похожей на тюрьму. Когда подруги узнают о слиянии их школы с образовательным учреждением для мальчиков, в их отчаянных головах созреет коварный план срыва торжественного мероприятия.