Около 700 тысяч российских военнослужащих прошли добровольную вакцинацию от COVID-19

Москва, 30 апреля. Добровольную вакцинацию отечественным препаратом «Спутник V» прошли почти 700 тысяч солдат и офицеров ВС РФ, а также членов их семей и гражданских сотрудников Армии России.

Об этом сообщили официальные представители Министерства обороны РФ, приводя точные данные о ходе вакцинации в ВС РФ от COVID-19 на последний день апреля 2021 года.

«В Вооруженных силах России добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 698 965 человек», — сказано в опубликованном релизе.

Представители МО РФ отметили, что всего в Российскую армию поставлено 705 965 доз отечественного препарата от коронавирусной инфекции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил важность получения дополнительного военного образования при обучении в гражданском вузе.