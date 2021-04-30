Водитель и два пассажира Lada погибли после столкновения с КамАЗом под Астраханью

Астрахань, 30 апреля. Жертвами аварии на федеральной автодороге Р-215 стали три человека, находившиеся в салоне отечественной машины.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельной аварии в Икрянинском районе, сообщает пресс-служба УМВД по региону. В результате лобового столкновения автомобиля Lada с груженным щебнем КамАЗом погибли три человека.

По первоначальным данным, виновником инцидента является 23-летний водитель легковой машины, который потерял управление и вылетел на встречную полосу. Мужчина вместе с двумя пассажирами скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее ФАН писал о страшном ДТП с «мерседесами» в Петербурге, которое попало на видео.