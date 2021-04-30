Агентство Fitch повысило рейтинг «Русала»

Нью-Йорк, 30 апреля. Стало известно о внесении корректировок в рейтинг российской алюминиевой компании.

Американская корпорация Fitch, которая занимается составлением рейтингов для компаний, изменила долгосрочный рейтинг производителя алюминия «Русал». Об этом пишет ТАСС.

Изменениям подвергся долгосрочный рейтинг дефолта эмитента крупнейшего производителя алюминия за пределами КНР до «ВВ-» с уровня «В+». Подробные данные имеются на официальном сайте агентства.

Сообщается, что прогноз Fitch по рейтингу «Русала» сейчас стабильный. Российская компания является единственной, которая занимается производством первичного алюминия на территории РФ. Компания завершила прошлый год с 3,755 млн т произведенного легкого металла. В «Русале» отметили, что уровень продаж алюминия упал до 3,926 млн тонн. Снижение реализации составило 6%. Главные рынки сбыта — Европа, Россия, СНГ, а также Северная Америка и Азия.

Санкт-Петербург в середине апреля запустила новые трамваи для курсирования по городским маршрутам. Городской трамвайный парк расширили за счет новых моделей, сконструированных с использованием алюминия. Они получили название «Витязь-Ленинград».