Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 21:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
Армия
Бойцы Каспийской флотилии приняли участие в «Диктанте Победы»
21:02
Шоу-бизнес
Топ-5 фильмов с Кирстен Данст
21:00
Технологии
Эксперт рассказал, кто такой осознанный клиент телемедицинских сервисов
20:57
Весь мир
Египет вернет из Италии два контрабандных артефакта
20:57
Общество
Шереметьев погасит штраф за мошенничество собранными с помощью ФБК донатами
20:57
Весь мир
Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР
20:56
Шоу-бизнес
Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
20:56
Спорт
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Болгарией и Сербией
20:55
Происшествия
В Перми задержали следователя МВД за получение взятки в 1,2 млн рублей
20:54
Общество
Часть Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закроют с 1 по 23 мая
20:53
Общество
Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба
20:52
Армия
Опубликованы кадры работы российских саперов в Карабахе
20:52
Общество
Более тысячи летних кафе и веранд откроются в Петербурге с 1 мая
20:52
Общество
Диетолог предостерегла от резкого выхода из поста
20:52
Экономика
Стоимость нефти может взлететь выше 74 долларов в 2021 году
20:50
Весь мир
Прокуратура Швейцарии подозревает главу Центробанка Ливана в хищении 300 млн долларов
20:50
Армия
Видео тренировки воздушной части парада Победы в Петербурге показали в Сети
20:49
Происшествия
Двух управленцев отправили в СИЗО по делу о взятках в Ярославле
20:48
Шоу-бизнес
Норкин высказался об удивившей россиян и иностранцев квартире Кадышевой
20:48
Армия
В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
Все новости

Агентство Fitch повысило рейтинг «Русала»

Экономика
Агентство Fitch повысило рейтинг «Русала»
pxhere.com

Нью-Йорк, 30 апреля. Стало известно о внесении корректировок в рейтинг российской алюминиевой компании.

Американская корпорация Fitch, которая занимается составлением рейтингов для компаний, изменила долгосрочный рейтинг производителя алюминия «Русал». Об этом пишет ТАСС.

Изменениям подвергся долгосрочный рейтинг дефолта эмитента крупнейшего производителя алюминия за пределами КНР до «ВВ-» с уровня «В+». Подробные данные имеются на официальном сайте агентства.

Сообщается, что прогноз Fitch по рейтингу «Русала» сейчас стабильный. Российская компания является единственной, которая занимается производством первичного алюминия на территории РФ. Компания завершила прошлый год с 3,755 млн т произведенного легкого металла. В «Русале» отметили, что уровень продаж алюминия упал до 3,926 млн тонн. Снижение реализации составило 6%. Главные рынки сбыта — Европа, Россия, СНГ, а также Северная Америка и Азия.

Санкт-Петербург в середине апреля запустила новые трамваи для курсирования по городским маршрутам. Городской трамвайный парк расширили за счет новых моделей, сконструированных с использованием алюминия. Они получили название «Витязь-Ленинград».

fitch рейтинг русал
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 178991 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 171776 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 137654 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 132828 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 129671 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Экономика / Агентство Fitch повысило рейтинг «Русала»
Рейтинг@Mail.ru