Российским «Спутником V» привились 90% жителей Сан-Марино

Сан-Марино, 30 апреля. Разработанная в РФ вакцина от коронавируса «Спутник V» показала высокий уровень безопасности и эффективности, сообщили в Институте по социальной безопасности Сан-Марино.

Российским препаратом привились 90% жителей Сан-Марино, первую дозу вакцины получили почти 17,6 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли 8,7 тыс. граждан. Также в стране применяется препарат против COVID-19 Pfizer — BioNTech. «Спутник V» показал высокий уровень безопасности в ходе прививочной кампании, сообщает НТВ.

Об эффективности препарата свидетельствует количество одобрений в разных странах. Турция стала 63 государством, где зарегистрировали «Спутник V» для экстренного применения, заявили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сейчас вакцина находится на втором месте в мире по количеству одобрений.