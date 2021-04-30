Автомобили двух цветов меньше других теряют в цене при повторной продаже

Москва, 30 апреля. Эксперты консалтинговой фирмы iSeeCars выяснили, как цвет машины влияет на ее остаточную стоимость.

Аналитики изучили около 6 миллионов сделок с подержанными автомобилями и пришли к выводу, что транспортные средства желтого цвета теряют в цене меньше остальных при вторичной продаже.

«Если продавать трехлетний автомобиль с желтым цветом кузова, то его нынешний владелец потеряет чуть больше 29% от ее первоначального ценника», — сообщает Carsweek.

Дело в том, что этот цвет не входит в число самых популярных на авторынке, однако имеет своих поклонников. Из-за недостатка предложения такие машины становятся более востребованы на вторичном рынке. Авто бежевого цвета, являясь еще более редкими, также меньше многих теряют в цене при перепродаже (-22,8%). При этом сильнее всех дешевеют машины золотого цвета (более 45%).

Подержанные автомобили в России дорожают быстрее, чем новые, заявили аналитики сервиса «Авто.ру». В некоторых случаях «годовалую» машину можно продать дороже ее исходной цены.