Американский историк на камеру доказал превосходство АК-47 над M16

Вашингтон, 30 апреля. Военный историк Стивен Булл сравнил АК-47 с американской винтовкой M16, на практике доказав превосходство легендарного советского автомата.

Булл, занимающийся военной историей по обе стороны Атлантики, провел тест «Калашникова» и M16 для американского телеканала Smithsonian Channel. В программе World of Weapons: Weapons for All он погрузил гордость военной инженерии США в грязную воду на 30 секунд, после чего попробовал выстрелить из нее в закрытой комнате с помощью веревки.

Однако M16 перестала работать уже после первого выстрела. Булл попытался наладить спусковой механизм оружия вручную, но не смог восстановить работоспособность винтовки, даже приложив полную силу.

«Я вообще не могу ничего сделать с механизмом. Итак, эта винтовка выстрелит один раз – и все», - констатировал Булл.

Затем в грязь был погружен «Калашников», выстрелить из которого получилось дважды. После этого порвалась веревка, которую эксперт и его коллеги использовали для безопасной стрельбы. Проверка автомата показала его полную исправность: Булл сделал вывод, что АК-47 стал одним из залогов успеха вьетнамской армии в войне, ставшей для США катастрофой.