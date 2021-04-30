Въезд в РФ из Абхазии и Южной Осетии разрешили без теста на COVID-19

Москва, 30 апреля. Тем, кто пересекает российскую границу, пребывая из Абхазии и Южной Осетии, не нужно сдавать тест на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое заявление она сделала в интервью для телеканала «Россия-24». В РФ сейчас нет критического роста заболеваемости коронавирусом, подчеркнула Анна Попова. По последним данным, в стране выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом COVID-19. За всеми пациентами осуществляется контроль.

При полном соблюдении всех правил ситуация на фоне коронавируса не ухудшится, заявила Анна Попова. О необходимости придерживаться рекомендаций медиков ранее заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.