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Въезд в РФ из Абхазии и Южной Осетии разрешили без теста на COVID-19

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 20:46
Общество
Въезд в РФ из Абхазии и Южной Осетии разрешили без теста на COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 апреля. Тем, кто пересекает российскую границу, пребывая из Абхазии и Южной Осетии, не нужно сдавать тест на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое заявление она сделала в интервью для телеканала «Россия-24». В РФ сейчас нет критического роста заболеваемости коронавирусом, подчеркнула Анна Попова. По последним данным, в стране выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом COVID-19. За всеми пациентами осуществляется контроль.

При полном соблюдении всех правил ситуация на фоне коронавируса не ухудшится, заявила Анна Попова. О необходимости придерживаться рекомендаций медиков ранее заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

южная осетия абхазия тест коронавирус
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