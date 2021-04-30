Отряд кораблей Балтфлота вернулся на базу после выполнения задач в Средиземном море

Балтийск, 30 апреля. Корабли Балтийского флота вернулись домой после продолжительного похода в Средиземное море, а также Индийский и Атлантический океаны.

Как указали в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа, в Балтийске моряков корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82 встречали представители командования и близкие люди.

Экипажи корвета и танкера успели побывать в Индийском океане, где приняли участие в международных учебных маневрах. Также они посетили порты Ирана, Сирии и Кипра. В Красном море отряд российских кораблей впервые совершил деловой заход в Порт-Судан.

«Военнослужащие корвета провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения, выполнили задачи по сопровождению гражданских судов в Аравийском и Красном морях», — указали в пресс-службе.

Стоит отметить, что цели визита российских кораблей в Судан уже сообщались в Сети.