Замминистра обороны Булгаков наградил героя Афганской войны спустя 32 года

Москва, 30 апреля. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил орден герою Афганской войны подполковнику запаса Владимиру Родионову. Награда ждала его 32 года.

Церемония прошла в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Булгаков прибыл на торжественное вручение наград в Государственный НИИ химмотологии при Минобороны, где вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам, указывает «Звезда».

«Мы чествуем наших коллег, удостоенных за добросовестный и самоотверженный труд государственных и ведомственных наград. Особое место среди них занимает подполковник запаса Владимир Николаевич Родионов, награды которого ждали своего часа вручения 32 года!» — подчеркнул в выступлении Булгаков.

В 1988 году Родионов в ходе боев в Афганистане лично эвакуировал раненого солдата, рискнув своей жизнью, после чего доставил его в госпиталь. За мужество и отвагу его представили к ордену Красной Звезды в 1989 году. Спустя пару месяцев после подвига герой вновь попал под обстрел в составе своего полка, находившегося в горном ущелье. Здесь Родионов снова с риском для себя эвакуировал раненого сослуживца и получил второй орден.

В Москве тем временем наградили лауреатов премии Росгвардии за научный и творческий вклад.