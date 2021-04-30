Хорватский премьер раскритиковал президента страны за попытку «политизировать» армию

Загреб, 30 апреля. Хорватский премьер Андрей Пленкович в честь 30-летия основания Третьей гвардейской бригады Куны посетил Винковцы и возложил цветы к памятнику погибшим во время операции «Молния».

О торжественной церемонии возложения цветов у памятника 29 апреля рассказало хорватское новостное агентство Index. Но на этом премьер-министр не остановился и не стал уклоняться от провокационного вопроса журналистов, может ли, по его мнению, президент Хорватии Зоран Миланович командовать армией.

Пленкович напомнил, что накануне Миланович призвал военных не отмечать годовщину операции. Премьер отметил, что подобные высказывания президента говорят о попытке политизировать армию, при том что он является ее главнокомандующим.

«И это случается в день, когда мы все вместе будем отмечать 26-ю годовщину проведения операции «Молния»! Это говорит о том, насколько он не соответствует уровню своей позиции, которую занял благодаря доверию народа», — отметил Пленкович.

Операция «Молния» стартовала в 1995 году: армия Хорватии поставила перед собой цель восстановить контроль над Западной Славонией, которая входила в состав Республики Сербская Краина. В период с 1 по 3 мая хорватская армия заняла область, прорвав оборону сербов. Операция привела к исходу из Западной Славонии большинства сербов и жертвам.

В марте исполнилось ровно 22 года с того дня, как Североатлантический альянс начал наносить авиаудары по военным и гражданским объектам Югославии. В течение 78 дней авиация НАТО добиваясь вывода войск и полиции из Косова и Метохии.