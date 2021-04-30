Британские медики назвали пять неочевидных признаков алкоголизма

Лондон, 30 апреля. Изменение цвета кожи, изжога, потеря или набор веса и некоторые другие неочевидные признаки могут свидетельствовать о чрезмерном употреблении алкоголя, заявили британские врачи.

По словам доктора Люка Працидеса, спиртное ослабляет иммунную систему, что в итоге приводит к кожным инфекциям. Кроме того, из-за повреждения печени меняется цвет кожи.

«На теле алкоголиков также образуются огромные синяки от относительно небольших ударов», — отметил врач.

Злоупотребление алкоголем также негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и приводит к язве, добавил Працидес.

Еще одно свидетельство чрезмерного употребления спиртным — так называемая алкогольная невропатия, которая проявляется в онемении или покалывании в конечностях, рассказала терапевт Санджай Мехта.

Нередко спиртное является основной причиной изжоги, пишет Daily Mail, или приводит к потере или набору веса. По словам медиков, алкоголики употребляет меньше пищи и не набирают достаточное количество нужных питательных веществ.

Диетолог Кларисса Ленхер перечислила признаки, указывающие на сильное истощение организма. Одним из них оказались резкие колебания веса.