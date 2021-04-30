Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 21:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Технологии
Эксперт рассказал, кто такой осознанный клиент телемедицинских сервисов
20:57
Весь мир
Египет вернет из Италии два контрабандных артефакта
20:57
Общество
Шереметьев погасит санкцию за мошенничество собранными с помощью ФБК донатами
20:57
Весь мир
Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР
20:56
Шоу-бизнес
Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
20:56
Спорт
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Болгарией и Сербией
20:55
Происшествия
В Перми задержали следователя МВД за получение взятки в 1,2 млн рублей
20:54
Общество
Часть Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закроют с 1 по 23 мая
20:53
Общество
Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба
20:52
Армия
Опубликованы кадры работы российских саперов в Карабахе
20:52
Общество
Более тысячи летних кафе и веранд откроются в Петербурге с 1 мая
20:52
Общество
Диетолог предостерегла от резкого выхода из поста
20:52
Экономика
Стоимость нефти может взлететь выше 74 долларов в 2021 году
20:50
Весь мир
Прокуратура Швейцарии подозревает главу Центробанка Ливана в хищении 300 млн долларов
20:50
Армия
Видео тренировки воздушной части парада Победы в Петербурге показали в Сети
20:49
Происшествия
Двух управленцев отправили в СИЗО по делу о взятках в Ярославле
20:48
Шоу-бизнес
Норкин высказался об удивившей россиян и иностранцев квартире Кадышевой
20:48
Армия
В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
20:47
Общество
Ботанический сад Петербурга сообщил о новом графике работы и ценах на билеты
20:47
Общество
«Москоллектор» отработает майские выходные в усиленном режиме
Все новости

Британские медики назвали пять неочевидных признаков алкоголизма

Общество
Британские медики назвали пять неочевидных признаков алкоголизма
pixabay.com

Лондон, 30 апреля. Изменение цвета кожи, изжога, потеря или набор веса и некоторые другие неочевидные признаки могут свидетельствовать о чрезмерном употреблении алкоголя, заявили британские врачи.

По словам доктора Люка Працидеса, спиртное ослабляет иммунную систему, что в итоге приводит к кожным инфекциям. Кроме того, из-за повреждения печени меняется цвет кожи.

«На теле алкоголиков также образуются огромные синяки от относительно небольших ударов», — отметил врач.

Злоупотребление алкоголем также негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и приводит к язве, добавил Працидес.

Еще одно свидетельство чрезмерного употребления спиртным — так называемая алкогольная невропатия, которая проявляется в онемении или покалывании в конечностях, рассказала терапевт Санджай Мехта.

Нередко спиртное является основной причиной изжоги, пишет Daily Mail, или приводит к потере или набору веса. По словам медиков, алкоголики употребляет меньше пищи и не набирают достаточное количество нужных питательных веществ.

Диетолог Кларисса Ленхер перечислила признаки, указывающие на сильное истощение организма. Одним из них оказались резкие колебания веса.

здоровье алкоголизм спиртное
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 178160 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 171337 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 136799 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 131601 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 129228 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Общество / Британские медики назвали пять неочевидных признаков алкоголизма
Рейтинг@Mail.ru