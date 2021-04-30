Военные полицейские ЮВО провели финальный этап конкурса «Страж порядка»

Владикавказ, 30 апреля. Военные полицейские Южного военного округа (ЮВО) в рамках финального этапа конкурса «Страж порядка» преодолели сложнейшую трассу длиной десять километров.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВО. Конкурс проходил на базе Учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи, которые расположены в Северной Осетии, его финальный этап назывался «Военно-полицейский бросок».

Другие этапы конкурса включали вождение автомобиля в экстремальных условиях, метание гранат, оказание медицинской помощи, эвакуацию «раненых» и выполнение стрелковых нормативов из пистолетов Макарова и автоматов Калашникова.

Ранее сообщалось, что в России за пять последних лет построено и оборудовано 28 военно-учебных центров.