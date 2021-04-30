Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 21:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
Армия
Бойцы Каспийской флотилии приняли участие в «Диктанте Победы»
21:02
Шоу-бизнес
Топ-5 фильмов с Кирстен Данст
21:00
Технологии
Эксперт рассказал, кто такой осознанный клиент телемедицинских сервисов
20:57
Весь мир
Египет вернет из Италии два контрабандных артефакта
20:57
Общество
Шереметьев погасит штраф за мошенничество собранными с помощью ФБК донатами
20:57
Весь мир
Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР
20:56
Шоу-бизнес
Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
20:56
Спорт
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Болгарией и Сербией
20:55
Происшествия
В Перми задержали следователя МВД за получение взятки в 1,2 млн рублей
20:54
Общество
Часть Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закроют с 1 по 23 мая
20:53
Общество
Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба
20:52
Армия
Опубликованы кадры работы российских саперов в Карабахе
20:52
Общество
Более тысячи летних кафе и веранд откроются в Петербурге с 1 мая
20:52
Общество
Диетолог предостерегла от резкого выхода из поста
20:52
Экономика
Стоимость нефти может взлететь выше 74 долларов в 2021 году
20:50
Весь мир
Прокуратура Швейцарии подозревает главу Центробанка Ливана в хищении 300 млн долларов
20:50
Армия
Видео тренировки воздушной части парада Победы в Петербурге показали в Сети
20:49
Происшествия
Двух управленцев отправили в СИЗО по делу о взятках в Ярославле
20:48
Шоу-бизнес
Норкин высказался об удивившей россиян и иностранцев квартире Кадышевой
20:48
Армия
В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
Все новости

Падчерица Ивана Урганта подогрела слухи о расставании с американским парнем

Шоу-бизнес
Падчерица Ивана Урганта подогрела слухи о расставании с американским парнем
instagram.com  /  @e_ttg

Нью-Йорк, 30 апреля. Эрика Кикнадзе удалила из Instagram почти все совместные фото со своим темнокожим бойфрендом Мозесом, с которым познакомилась в Нью-Йорке.

Падчерица известного российского шоумена Ивана Урганта проживает в США. Эксцентричная красотка спровоцировала слухи о расставании со своим парнем, отписавшись от него в соцсетях. Кроме того, Кикнадзе удалила совместные снимки, оставив только одну фотографию, на которой Мозес позирует топлес, а она — в темном бикини.

Пока Эрика никак не прокомментировала информацию о разрыве с американским бойфрендом. О романе россиянки с темнокожим юношей стало известно в 2019 году. Свои отношения с иностранцем девушка подтвердила осенью прошлого года.

Кикнадзе познакомилась с будущим возлюбленным на закрытой вечеринке в честь Хэллоуина в 2018 году. Она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в университете Parsons на факультете искусств. С Мозесом, который оказался кузеном однокурсницы Эрики, они сразу нашли общий язык.

Не исключено, что поводом для расставания стали финансовые проблемы Мозеса. Ранее парень начал распродавать винтажные вещи, которые долгое время коллекционировал.

Иван Ургант парень эрика кикнадзе
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 178160 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 171337 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 136799 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 131601 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 129228 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Шоу-бизнес / Падчерица Ивана Урганта подогрела слухи о расставании с американским парнем
Рейтинг@Mail.ru