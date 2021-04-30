Падчерица Ивана Урганта подогрела слухи о расставании с американским парнем

Нью-Йорк, 30 апреля. Эрика Кикнадзе удалила из Instagram почти все совместные фото со своим темнокожим бойфрендом Мозесом, с которым познакомилась в Нью-Йорке.

Падчерица известного российского шоумена Ивана Урганта проживает в США. Эксцентричная красотка спровоцировала слухи о расставании со своим парнем, отписавшись от него в соцсетях. Кроме того, Кикнадзе удалила совместные снимки, оставив только одну фотографию, на которой Мозес позирует топлес, а она — в темном бикини.

Пока Эрика никак не прокомментировала информацию о разрыве с американским бойфрендом. О романе россиянки с темнокожим юношей стало известно в 2019 году. Свои отношения с иностранцем девушка подтвердила осенью прошлого года.

Кикнадзе познакомилась с будущим возлюбленным на закрытой вечеринке в честь Хэллоуина в 2018 году. Она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в университете Parsons на факультете искусств. С Мозесом, который оказался кузеном однокурсницы Эрики, они сразу нашли общий язык.

Не исключено, что поводом для расставания стали финансовые проблемы Мозеса. Ранее парень начал распродавать винтажные вещи, которые долгое время коллекционировал.