Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 21:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Технологии
Эксперт рассказал, кто такой осознанный клиент телемедицинских сервисов
20:57
Весь мир
Египет вернет из Италии два контрабандных артефакта
20:57
Общество
Шереметьев погасит санкцию за мошенничество собранными с помощью ФБК донатами
20:57
Весь мир
Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР
20:56
Шоу-бизнес
Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
20:56
Спорт
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Болгарией и Сербией
20:55
Происшествия
В Перми задержали следователя МВД за получение взятки в 1,2 млн рублей
20:54
Общество
Часть Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закроют с 1 по 23 мая
20:53
Общество
Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба
20:52
Армия
Опубликованы кадры работы российских саперов в Карабахе
20:52
Общество
Более тысячи летних кафе и веранд откроются в Петербурге с 1 мая
20:52
Общество
Диетолог предостерегла от резкого выхода из поста
20:52
Экономика
Стоимость нефти может взлететь выше 74 долларов в 2021 году
20:50
Весь мир
Прокуратура Швейцарии подозревает главу Центробанка Ливана в хищении 300 млн долларов
20:50
Армия
Видео тренировки воздушной части парада Победы в Петербурге показали в Сети
20:49
Происшествия
Двух управленцев отправили в СИЗО по делу о взятках в Ярославле
20:48
Шоу-бизнес
Норкин высказался об удивившей россиян и иностранцев квартире Кадышевой
20:48
Армия
В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
20:47
Общество
Ботанический сад Петербурга сообщил о новом графике работы и ценах на билеты
20:47
Общество
«Москоллектор» отработает майские выходные в усиленном режиме
Все новости

Мужчина застрелил свидетелей семейной ссоры на террасе нью-йоркского ресторана

Происшествия
Мужчина застрелил свидетелей семейной ссоры на террасе нью-йоркского ресторана
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Вашингтон, 30 апреля. Конфликт во время ужина между родственниками перерос в стрельбу. В результате случившегося погибли два очевидца произошедшего.

Инцидент произошел в ресторане «Уильямсбург», куда семья из 11 человек отправилась на ужин. Однако еще до того, как они сделали заказ, между двумя родственниками возникла перепалка.

Мужчины решили выяснить отношения на улице. Там один из злоумышленников достал пистолет и начал стрелять в своего оппонента. Агрессор ранил двух людей, которые ужинали на террасе.

Одна жертва получила ранение в плечо. Еще один 57-летний мужчина был ранен в живот. Их доставили в больницу. Врачам не удалось спасти пострадавших. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали стрелка.

Еще один инцидент с перестрелкой произошел в Гонолулу. Там полицейские во время погони расстреляли машину с подростками, сообщал ФАН.

сша смерть перестрелка
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 178160 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 171337 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 136799 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 131601 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 129228 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Происшествия / Мужчина застрелил свидетелей семейной ссоры на террасе нью-йоркского ресторана
Рейтинг@Mail.ru