Мужчина застрелил свидетелей семейной ссоры на террасе нью-йоркского ресторана

Вашингтон, 30 апреля. Конфликт во время ужина между родственниками перерос в стрельбу. В результате случившегося погибли два очевидца произошедшего.

Инцидент произошел в ресторане «Уильямсбург», куда семья из 11 человек отправилась на ужин. Однако еще до того, как они сделали заказ, между двумя родственниками возникла перепалка.

Мужчины решили выяснить отношения на улице. Там один из злоумышленников достал пистолет и начал стрелять в своего оппонента. Агрессор ранил двух людей, которые ужинали на террасе.

Одна жертва получила ранение в плечо. Еще один 57-летний мужчина был ранен в живот. Их доставили в больницу. Врачам не удалось спасти пострадавших. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали стрелка.

Еще один инцидент с перестрелкой произошел в Гонолулу. Там полицейские во время погони расстреляли машину с подростками, сообщал ФАН.