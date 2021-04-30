Российские ракетоносцы Ту-95МС провели полеты на Дальнем Востоке

Владивосток, 30 апреля. Продолжительные полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в дневное и ночное время прошли в небе над Дальним Востоком.

Отмечается, что данные тренировочные полеты входят в программу боевой подготовки. Каждый из экипажей должен был провести в небе не менее восьми часов.

При этом во время вылетов отрабатывались техники пилотирования самолетами и навыки воздушной навигации. Также летчики Ту-95МС осуществили электронные пуски ракет.

Наземный персонал инженерно-авиационной службы также не остался без дела: работники провели подготовку ракетоносцев к следующим полетам.

Ранее стало известно, что Ту-95МС будут задействованы в авиационной части парада Победы в Москве.