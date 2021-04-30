Более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса выявили в РФ

Москва, 30 апреля. Российские медики выявили более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Британский штамм коронавируса впервые выявили в декабре 2020 года. Впоследствии он распространился в другие страны. Российская сторона временно ограничила авиасообщение с Великобританией, чтобы избежать случаев заражения британским штаммом коронавируса внутри страны.

«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет», — сказала Анна Попова в интервью для телеканала «Россия-24», оценивая ситуацию на фоне пандемии.

Глава Роспотребнадзора ранее назвала сохранения антител после прививки от коронавируса. Они находятся в организме не менее десяти или даже 12 месяцев. Лишь 10% жителей планеты невосприимчивы ни к каким вакцинам.