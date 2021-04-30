Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 21:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Технологии
Эксперт рассказал, кто такой осознанный клиент телемедицинских сервисов
20:57
Весь мир
Египет вернет из Италии два контрабандных артефакта
20:57
Общество
Шереметьев погасит санкцию за мошенничество собранными с помощью ФБК донатами
20:57
Весь мир
Представители ООН провели встречу с боевиками в обход властей ЦАР
20:56
Шоу-бизнес
Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
20:56
Спорт
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Болгарией и Сербией
20:55
Происшествия
В Перми задержали следователя МВД за получение взятки в 1,2 млн рублей
20:54
Общество
Часть Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы закроют с 1 по 23 мая
20:53
Общество
Названы категории людей, которым стоит воздержаться от белого хлеба
20:52
Армия
Опубликованы кадры работы российских саперов в Карабахе
20:52
Общество
Более тысячи летних кафе и веранд откроются в Петербурге с 1 мая
20:52
Общество
Диетолог предостерегла от резкого выхода из поста
20:52
Экономика
Стоимость нефти может взлететь выше 74 долларов в 2021 году
20:50
Весь мир
Прокуратура Швейцарии подозревает главу Центробанка Ливана в хищении 300 млн долларов
20:50
Армия
Видео тренировки воздушной части парада Победы в Петербурге показали в Сети
20:49
Происшествия
Двух управленцев отправили в СИЗО по делу о взятках в Ярославле
20:48
Шоу-бизнес
Норкин высказался об удивившей россиян и иностранцев квартире Кадышевой
20:48
Армия
В Калининградской области прошли штабные учения армейского корпуса Балтфлота
20:47
Общество
Ботанический сад Петербурга сообщил о новом графике работы и ценах на билеты
20:47
Общество
«Москоллектор» отработает майские выходные в усиленном режиме
Все новости

Марокко построит новый порт на берегу Атлантического океана

Весь мир
Марокко построит новый порт на берегу Атлантического океана
pixabay.com/PD  / 

Рабат, 30 апреля. Марокко в ближайшее время начнет строительство крупного порта Дахла на побережье Атлантического океана. Это стратегический проект, с помощью которого королевство рассчитывает связать Африку с мировыми экономическими центрами.

Грандиозный план по созданию морских ворот страны приобрел реальные очертания после того, как правительство объявило о заключении контрактов со строительными компаниями по результатам проведенного в конце января 2021 года аукциона.

Проект порта, который разместят примерно в 70 км к северу от города Дахла в марокканской Сахаре, включен в инвестиционную программу развития южных регионов, объявленную королем Мухаммадом VI в ноябре 2015 года в его речи в Эль-Аюне по случаю сороковой годовщины Зеленого марша.

Марокко построит новый порт на берегу Атлантического океана
ru.wikipedia.org  / 

После определения списка участников, допущенных на этапе предварительного отбора, выберут победителя для заключения сделки по проекту портового комплекса на общую сумму 10 миллиардов марокканских дирхамов (1,13 миллиарда долларов США), сообщило Министерство оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Марокко 29 апреля на своей официальной странице.

«Строительства морской гавани в Дахле имеет стратегическое значение как для южных регионов Марокко, в частности, Рио-де-Оро, так и для Западной Африки в целом. С одной стороны, он будет поддерживать экономическое, социальное и промышленное развитие региона во всех производственных секторах (рыболовство, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, туризм, торговля, обрабатывающая промышленность и т. д.). С другой стороны, проект снабдит регион современной и передовой логистической инфраструктурой, которая позволит ему развивать сферу морского транспорта на международном уровне», — говорится в публикации Министерства.

Согласно марокканским СМИ, борьба за строительство порта развернулась между пятью предприятиями, среди которых три консорциума. В первый входят две марокканские компании — SGTM, специализирующаяся на строительстве плотин, и SOMAGEC, принадлежащая семье Сахйун, которая работала над расширением порта Дакар в Сенегале и участвовала в большинстве проектов по строительству аналогичных объектов Марокко, Экваториальной Гвинеи и других африканских стран.

Во второй консорциум входят французские компании Evage и ID, в третий — греческая компания Archirodon, ранее выигравшая проект промышленного порта в Эль-Аюне.

Кроме того, в тендере участвуют строительные компании Arab Contractors (Египет) и Houar (Марокко).

Марокко построит новый порт на берегу Атлантического океана
pixabay.com  / geralt

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Министерство оборудования планирует увеличить инвестиции в сектор портов и морского транспорта примерно до 93 миллиардов долларов к 2035 году.

Портовая инфраструктура обеспечивает около 98% торгового оборота и представляет собой жизненно важный сектор экономики страны.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в Марокко расположены 33 порта, 12 из которых открыты для международной коммерческой деятельности.

марокко инвестиции порт
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 178160 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 171337 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 136799 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 131601 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 129228 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Весь мир / Марокко построит новый порт на берегу Атлантического океана
Рейтинг@Mail.ru