Марокко построит новый порт на берегу Атлантического океана

Рабат, 30 апреля. Марокко в ближайшее время начнет строительство крупного порта Дахла на побережье Атлантического океана. Это стратегический проект, с помощью которого королевство рассчитывает связать Африку с мировыми экономическими центрами.

Грандиозный план по созданию морских ворот страны приобрел реальные очертания после того, как правительство объявило о заключении контрактов со строительными компаниями по результатам проведенного в конце января 2021 года аукциона.

Проект порта, который разместят примерно в 70 км к северу от города Дахла в марокканской Сахаре, включен в инвестиционную программу развития южных регионов, объявленную королем Мухаммадом VI в ноябре 2015 года в его речи в Эль-Аюне по случаю сороковой годовщины Зеленого марша.

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После определения списка участников, допущенных на этапе предварительного отбора, выберут победителя для заключения сделки по проекту портового комплекса на общую сумму 10 миллиардов марокканских дирхамов (1,13 миллиарда долларов США), сообщило Министерство оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Марокко 29 апреля на своей официальной странице.

«Строительства морской гавани в Дахле имеет стратегическое значение как для южных регионов Марокко, в частности, Рио-де-Оро, так и для Западной Африки в целом. С одной стороны, он будет поддерживать экономическое, социальное и промышленное развитие региона во всех производственных секторах (рыболовство, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, туризм, торговля, обрабатывающая промышленность и т. д.). С другой стороны, проект снабдит регион современной и передовой логистической инфраструктурой, которая позволит ему развивать сферу морского транспорта на международном уровне», — говорится в публикации Министерства.

Согласно марокканским СМИ, борьба за строительство порта развернулась между пятью предприятиями, среди которых три консорциума. В первый входят две марокканские компании — SGTM, специализирующаяся на строительстве плотин, и SOMAGEC, принадлежащая семье Сахйун, которая работала над расширением порта Дакар в Сенегале и участвовала в большинстве проектов по строительству аналогичных объектов Марокко, Экваториальной Гвинеи и других африканских стран.

Во второй консорциум входят французские компании Evage и ID, в третий — греческая компания Archirodon, ранее выигравшая проект промышленного порта в Эль-Аюне.

Кроме того, в тендере участвуют строительные компании Arab Contractors (Египет) и Houar (Марокко).

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В среднесрочной и долгосрочной перспективе Министерство оборудования планирует увеличить инвестиции в сектор портов и морского транспорта примерно до 93 миллиардов долларов к 2035 году.

Портовая инфраструктура обеспечивает около 98% торгового оборота и представляет собой жизненно важный сектор экономики страны.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в Марокко расположены 33 порта, 12 из которых открыты для международной коммерческой деятельности.