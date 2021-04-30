Остатки пирамиды времен империи ацтеков нашли в Мексике

Мехико, 30 апреля. Следы неизвестной пирамиды археологи обнаружили в центре городской застройки на территории муниципалитета Тлальманалько в штате Мехико.

Сооружение могло быть частью сакрального иди жилого дворца, возведенного в XIV–XV веках и пришедшего в упадок после ацтекского завоевания, говорится в публикации на официальном сайте Национального института антропологии и истории (INAH). Пирамиду обнаружили в ходе раскопок перед предстоящим строительством.

Археологи по всему миру продолжают находить необычные артефакты. Накануне специалисты из Египта раскопали около 110 захоронений на территории Кум-эль-Хулгане в провинции Дахалия. В результате ученые обнаружили глиняную посуду, относящуюся к разным историческим эпохам.