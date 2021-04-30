Доктор Мясников рассказал, в каком случае родинки указывают на наличие рака

Москва, 30 апреля. Основные симптомы, указывающие на атипичные родинки, перечислил популярный российский врач Александр Мясников.

В некоторых случаях родинки могут указывать человеку на наличие у него злокачественной опухоли. Для недопущения развития онкологии рекомендуется регулярно посещать дерматолога, а также фотографировать черные точки на теле, заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска», — заявил он в эфире канала «Россия 1».

Не так давно Мясников заявил о том, что регулярное ношение средств индивидуальной защиты способно навредить здоровью человека. При этом он считает, что отмена обязательного ношения СИЗ для людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса, была бы стимулом для прививки.