Минстрой РФ планирует принять участие в доработке законопроекта об апартаментах

Москва, 30 апреля. Министерство строительства считает целесообразным сосредоточиться на совместной доработке проекта закона о правовом статусе апартаментов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минстрое отметили, что ознакомятся с предложенным законопроектом об урегулировании этого вида жилья и представят собственные идеи по результатам оценки внесенного в Госдуму документа, передает ТАСС.

Накануне парламентарии представили в Государственной думе проект закона о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Сенаторы и депутаты предлагают узаконить понятие «многофункциональные здания». Это такие постройки, которые состоят из нежилых и жилых помещений и располагаются на территории общественно-деловой зоны.

Законопроект дает право покупателям апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Вместе с тем документ допускает перевод нежилых помещений в жилые, только при условии их размещения на одной лестничной клетке.

Тем временем доля экспозиции квартир в возведенных по панельной технологии домах с 2016 по 2021 годы упала с 16% до 4%. Такие данные предоставили в агентстве «Инком-Недвижимость».