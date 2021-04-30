«Сургутнефтегаз» отчитался о росте чистой прибыли

Москва, 30 апреля. Опубликованы результаты финансовой деятельности компании «Сургутнефтегаз».

Размер чистой прибыли российской нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз» по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год увеличился в семь раз. Ее уровень достиг 742,8 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что размер выручки корпорации уменьшился на 34,8%. Сейчас она составляет 1,2 трлн рублей. По данным отчета, операционная прибыль «Сургутнефтегаза» снизилась в 2,4 раза, добравшись до отметки в 165,1 млрд рублей.

Курсовые разницы в прошлом году принесли компании прибыль в размере 609,3 млрд рублей. Убыток же составил 360,9 млрд рублей по результатам 2019 допандемийного года. Отчет компании говорит о том, что прибыль «Сургутнефтегаза» до выплаты налогов увеличилась в 6,7 раза и составила 889,3 млрд рублей.

Сбербанк недавно также отчитался о получении прибыли. Стало известно, что банку удалось достичь рекордной прибыли в I квартале 2021 года. Ее размер возрос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 304,5 млрд рублей.