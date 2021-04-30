Попова назвала срок сохранения антител к коронавирусу после прививки

Москва, 30 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла срок сохранения иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации.

Антитела к COVID-19 после прививки сохраняются у человека не менее 10-12 месяцев, заявила Попова. Около 10% жителей Земли невосприимчивы ни к каким вакцинам. Иммунитет к коронавирусу также вырабатывается после выздоровления от заболевания, напомнили в Роспотребнадзоре.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России с января 2021 года. Врачи используют для процедуры отечественный препарат «Спутник V». Сделать прививку от коронавируса может любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.