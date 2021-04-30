Соцсеть «ВКонтакте» помогла жительнице Ярославля найти потерянную 4 года назад собаку

Ярославль, 30 апреля. Женщина несколько лет назад потеряла свою собаку и уже не надеялась, что когда-нибудь найдет питомца. Недавно она увидела фотографии животного в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанка благодаря социальным сетям нашла свою собаку породы йоркширский терьер, которая четыре года назад сбежала из зоогостиницы, когда хозяйка уехала отдыхать.

Она рассказала, что увидела в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» объявление о том, что по помойкам бродит собака и пришла к выводу, что животное очень похоже на ее питомца. Она приехала по адресу, который был указан в объявлении, где видели пса, и стала звать его по кличке. Собака отозвалась. По ряду отличительных признаков хозяйка поняла, что это пропавшая собака и забрала ее домой.

ФАН сообщал о спасении собаки в Астрахани. Там неравнодушный местный житель вытащил на берег тонувшую собаку, соорудив «крюк» из клюшки и ремня.