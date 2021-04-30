Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России

Москва, 30 апреля. Медики заявляют о заметном снижении смертности от коронавирусной инфекции на территории России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Наиболее напряженными в стране по количеству летальных случаев от коронавируса были декабрь 2020 года и январь 2021 года. Это было связано со второй волной COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Соотнося сегодняшние показатели марта 2021 года с декабрем и январем, в России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года на 12,9%», — добавила она в эфире телеканала «Россия-1».

При этом — по сравнению с мартом — в апреле смертность от коронавируса по стране уменьшилась на 13%. Россия постепенно движется по снижению этого показателя, добавила Голикова.

Не так давно стало известно, что в гражданский оборот в РФ вышла вакцина для профилактики коронавируса у животных. Она получила название «Карнивак-Ков». Пока что выпущено всего 17 тыс. доз.