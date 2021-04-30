Компании покойного Майкла Джексона оправдали по делу о домогательствах

Лос-Анджелес, 30 апреля. Суд Лос-Анджелеса оправдал компании покойного поп-короля Майкла Джексона по делу о домогательствах. Иск к организациям подал хореограф Уэйд Робсон.

В 2013 году танцор подал в суд на компании MJJ Productions и MJJ Ventures, заявив, что они якобы содействовали певцу в домогательствах, которые Робсон, по его словам, пережил, будучи ребенком. Сначала иск отклонили из-за нарушения сроков давности. После изменения законодательства штата Калифорния хореограф снова пошел в суд, но проиграл.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение истца о том, что ответчики осуществляли контроль над Джексоном», — отметил судья Марк А. Янг.

По словам судьи, у ответчиков не было обязательства защищать Робсона от возможных домогательств Джексона, пишет NME. Кроме того, компании не имели возможности контролировать певца, так как он являлся их владельцем.

Уэйд Робсон стал одним из главных героев нашумевшего фильма «Покидая Неверленд». Танцор и еще один мужчина по имени Джеймс Сейфчак рассказали, что Джексон принуждал их к интиму, когда им было семь и 11 лет. Семья поп-короля отрицала все обвинения и подала в суд на создателей ленты.

Новый скандал с домогательствами набирает обороты в России. Актриса Елена Проклова рассказала в телеэфире, что пережила подобное дважды — когда ей было 12 и 15 лет. В одном из случаев, по словам Прокловой, к ней приставал известный артист, имя которого она оставила в тайне. Актриса объяснила, что своим рассказом хотела уберечь молоденьких девочек.